Tribuna estreia tirinhas do Alfredo e Poka Sombra, do ilustrador Alison Andrei

A Tribuna tem uma novidade para quem gosta de uma boa “tirinha de jornal“. Resgatando a vocação de tratar os temas do cotidiano numa linguagem leve e popular, usando imagens bem humoradas e divertidas, apresentamos a coluna Rabiscos Falantes, assinada pelo ilustrador Alison Andrei.

Ele é o “pai” dos personagens Alfredo e Poka Sombra, que a partir de hoje passam a reforçar o time nosso time de parceiros, o primeiro com publicações nas sextas-feiras, o segundo às segundas.



>>> Clique aqui e conheça a nova coluna Rabiscos Falantes

“Em 2021 que nasceu meu personagem mais marcante até então, o Alfredo. Alfredo é um buldogue teimoso, preguiçoso, leal e absurdamente sincero. Ele já ganhou até livro impresso e foi licenciado por editoras de livros didáticos. Agora está na Tribuna”, orgulha-se o ilustrador, que comentou também sobre sua mais recente criação. “O Poka Sombra é um herói baixinho e atrapalhado, mas cheio de opinião, que está sempre pronto pra combater o mal – ou atrás de um bico pra pagar os boletos”, acrescentou.

Em novo momento, com publicação no site da Tribuna e também na versão impressa do jornal, as tirinhas vão conquistar um público diferente. “As tiras existem por causa dos jornais, é o berço desse tipo de material. Mesmo em um mundo tecnológico, os jornais sobrevivem como uma forte ferramenta de comunicação, E agora minhas tiras moram ali. Então estou muito feliz”, concluiu.

Alison Andrei é natural de Jaguariaíva e residente em Ponta Grossa. “Lembro que quando era criança eu tinha uma pilha de gibis que ficava ao lado da cama e toda noite antes de dormir, eu lia o primeiro da pilha e passava pra baixo. foi assim durante minha infância e adolescência. Cresci lendo Disney, Monica e Marvel”, contou Alison.

Além de ilustrador, também atuou como designer de personagens em projetos de animação na Inglaterra e já ilustrou materiais para board games para os Estados Unidos, além de ter clientes na Itália, Austrália e Rússia. Nos últimos anos Alison está nas salas de aula, atuando como professor de desenho e quadrinhos.

>>> Você pode conferir a estreia do Alfredo na Tribuna clicando aqui!