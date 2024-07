Após Iza vir a público revelar que foi traída pelo companheiro, Yuri Lima, as redes sociais viram surgir uma mobilização de mulheres ao redor da cantora.

Artistas, apresentadoras, jornalistas, casadas, solteiras, mães, mães solo e mulheres LGBTQIA+ se uniram para dizer à cantora que ela não está sozinha. Algumas manifestaram sua decepção com Yuri (e com os homens em geral), enquanto outras disseram palavras de solidariedade e conforto. Teve até gente se oferecendo para ser rede de apoio de Iza e sua bebê, Nala, prevista para nascer em outubro.

Anitta se disse decepcionada com a situação. “Sinto muito, Iza. Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo porque você merece”, desejou a cantora.

Ana Maria Braga também lamentou o ocorrido: “Sinto muito por você estar passando por isso nesse momento tão importante na vida de uma mulher. Mas saiba que você não está só. Conte comigo!”

Danielle Winits revelou já ter passado por uma situação parecida. “Acredite no livramento. Que essa vida pura e linda sendo gerada em ti já é sua força maior para seguir livre pelo caminho. Sinta-se acolhida e fortalecida por alguém que te fala aqui, infelizmente com propriedade absoluta, no que tange abusos dessa e de tantas outras naturezas. Avante, Iza!”, encorajou a atriz.

Brunna Gonçalves, que também está tentando engravidar com a mulher, Ludmilla, manifestou carinho pela amiga. “A gente ama você e a Nala! Vai ficar tudo bem! Muita força e tudo de mais maravilhoso para vocês! Sintam- se abraçadas!”, escreveu a bailarina. Ludmilla também confortou a amiga. “Fica bem, meu amor, se sinta abraçada pelo Brasil inteiro. Te amo.”

Maria Bopp fortaleceu o coro: “Iza, saiba disso: a Nala já tem muita sorte de chegar no mundo através de uma mulher como você. Te desejo muito amor e serenidade.”

Sabrina Sato escreveu: “Sinta o abraço e apoio de todas nós. Que sorte a Nala tem de já ter uma grande mãe. Você merece ser feliz e merece todo respeito e amor. Você é maravilhosa demais e te admiro muito.”

Fernanda Gentil considerou um absurdo a atitude de Yuri: “Sinto demais, Iza. Que absurdo. Mas você tem o melhor e maior motivo do mundo agora para seguir em frente e ser feliz, e ele está dentro da sua barriga”, falou a jornalista.

Grazi Massafera comparou a dor de uma traição a um luto: “Essa dor é gigante, praticamente um luto em vida. Mas passa, Iza. E esse bebezinho dentro de você vai te dar muita força e trará muitas alegrias e luz para o teu caminho. E logo, bem logo, a vida mostrará que o livramento é uma grande bênção”, prometeu a atriz.

Giovanna Ewbank foi de textão: “Iza, meu amor, que difícil você no momento mais especial e importante sua vida passando por algo tão triste, baixo e tão constrangedor. Você não precisaria falar nem metade do que você falou, porque desde a primeira palavra nós já estávamos com você! Você é gigante e tem o nosso amor, respeito e admiração! Como a Claudia Raia falou: ‘Você está gerando a sua melhor obra, e quem está fazendo isso tudo é você, sozinha’, mas nós estamos aqui para o que você precisar! Estamos aqui para te fortalecer! Nós te amamos, você é maior que tudo isso, principalmente nesse momento! Tome seu tempo, respire e cuide de vocês, de você e da sua Nala, que vai ter muito orgulho dessa mamãe que ela tem.”

Duda Beat se disponibilizou como rede de apoio: “Sinto muito, amiga. Somos sua rede de apoio! Conta com a gente sempre tá?”

Luana Piovani lembrou uma frase da mãe: “Minha mãe diz: ‘Não sou sou eu que repito a história, é a história que se repete. Fica bem, frô, você tem saúde, amigos, família e boas oportunidades de trabalho. A frustração será gigante, mas a vida volta a ser boa, não demora muito. Tô aqui para você para o que for,. Mesmo”, prometeu a atriz.

Angélica confortou a cantora: “Iza, você merece o melhor sempre. Estamos com você!”

Débora Nascimento, que também afirma ter sido traída por José Loreto quando tinha uma bebê de meses, se solidarizou: “Seu tempo, seu templo, sua liberdade de escolha, sua luz, sua força, seu amor que vive em você”, escreveu.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”