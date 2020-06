Nos últimos 30 dias, as publicações com maior engajamento nas redes sociais foram todas de famosos, principalmente no aplicativo do momento, o TikTok. Monitoramento feito pelo Buzzmonitor só reafirma o que já sabemos: a rede social é a nova queridinha das celebridades.

A pedido da reportagem, a plataforma fez um levantamento dos artistas e influenciadores brasileiros mais bombados no aplicativo até maio (veja abaixo). Larissa Manoela, 18, aparece no topo com mais de 8 milhões de seguidores. Ela conta que o aplicativo tem sido um importante passatempo durante a quarentena causada pelo novo coronavírus.

“Tem sido legal influenciar a galera a dançar e a aprender, ainda mais agora. Confesso que fui bem influenciada pelo meu namorado, o Leo [Cidade, ator]. Ele tem bastante conteúdo lá e a gente acaba gravando juntos”, diz a cantora e atriz, que será um das protagonistas da próxima novela das seis da Globo.

Não há como negar que o isolamento social tem ajudado a viralizar o TikTok. Números coletados pelo site especializado SensorTower, no final de março, mostrava que o app já se aproximava de um bilhão de usuários -a empresa não revelou o percentual de crescimento.

“Caiu como uma luva nesse momento. Estamos longe fisicamente porém mais próximos no ponto de vista digital. Eu acho que por estarmos separados, é uma forma de gerar interação da sua casa e criar coisas colaborativas”, conta o especialista em tecnologia e monitoramento de redes sociais Alessandro Lima, 48.

Segundo ele, é difícil monitorar a plataforma, já que o TikTok não fornece facilmente dados a empresas de tecnologia ocidentais. Mas, apesar disso, é extremamente perceptível a repercussão que a rede social queridinha vem ganhando, não só pelos famosos mas também do público em geral.

A funkeira Tati Zaqui, 26, uma das artistas mais seguidas da plataforma, tem sentido na pele essa diferença. “Sem dúvidas o TikTok conseguiu me aproximar ainda mais do público neste momento tão difícil de isolamento. Ele também reuniu coisas que eu amo, como a música e a dança.”

Na opinião do humorista Tirullipa, 35, o TikTok tem sido extremamente benéfico para sua carreira expandir. “Eu entrei de cabeça nesse projeto e me ajudou a ter essa aproximação com as pessoas mais jovens. É uma galera que consome muito rápido”, diz.

Segundo o Buzzmonitor, 41% dos usuários do TikTok possuem entre 16 e 24 anos. No caso do humorista, foram as filhas ainda pequenas, Lunna, 4, e Layla, 9, que o apresentaram à rede social. “Comecei a me empolgar e virou uma paixão. Todo dia eu gravo de dois a três vídeos e elas [filhas] que me ajudam a crescer”, conta o comediante, que também faz parte da lista dos mais bombados no aplicativo.

Para a sertaneja Simone Mendes, 36, da dupla com Simaria, o aplicativo tem tornado sua vida mais leve e engraçada. “Me divirto muito produzindo os conteúdos e também assistindo dos outros. Eita povo criativo [risos]”, conta a cantora, seguida por mais de 4 milhões de usuários. Ela diz que a possibilidade de gerar conteúdos cômicos é a chave do sucesso do TikTok.

O especialista Alessandro Lima, avalia que trazer famosos para a rede social é uma estratégia interessante adotada pelo aplicativo. Ele explica que, através de um levantamento do Buzzmonitor, é possível perceber o número de novos usuários aumenta cada vez que um artista divulga a rede.

“Provavelmente eles perceberam isso e decidiram investir. Não afirmo categoricamente, mas é muito provável que eles estejam incentivando essas pessoas a migrarem para a plataforma”, diz Lima.

Para a cantora Luísa Sonza, 21, a plataforma tem sido uma ótima maneira de divulgar suas músicas. “Estou muito feliz com toda repercussão do meu trabalho e dos meus vídeos por lá. Estou amando fazer dublagens”, diz em meio a risos.