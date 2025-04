The Last of Us: O que esperar da segunda temporada que estreia neste domingo?

É um dia típico de verão na costa oeste canadense. O sol de julho brilha para esquentar os ventos frescos que sopram do norte e banham a arborizada Vancouver, maior cidade da região. Não parece ser o cenário ideal para uma série pós-apocalíptica de horror. Mas se há alguma coisa que aprendemos com a primeira temporada de “The Last of Us”, um dos maiores sucessos da história da HBO, é que o pavor e a violência surgem quando menos se espera.

Neste caso, eles aparecem em uma antiga fábrica de leite. À sombra de um viaduto que duela com a linha do metrô de superfície, o local já começa a mostrar que abriga algo sinistro quando caminhões se enfileiram ao seu redor com placas do estado americano de Washington e seguranças pedem credenciais para qualquer um que ouse se aproximar da cerca do estacionamento.

“Cuidado para não pisar no sangue”, avisa um assistente de produção, quando entramos nos corredores frios e escuros cobertos por placas de metal. Ele não está brincando. A reportagem da Folha de S.Paulo, único jornal brasileiro que visitou as filmagens da segunda temporada de “The Last of Us”, vê torsos arrancados violentamente, com os intestinos expostos, além de braços amputados por alguma força misteriosa, que criam rastros vermelhos —tudo fruto do trabalho de maquiagem e efeitos visuais da série, que estreia no domingo (13).

Estamos no 150º dia de filmagens da adaptação do game capitaneada pelos showrunners Craig Mazin e Neil Druckmann, este, criador do jogo que deu origem à série. A trama acompanha Joel, papel de Pedro Pascal, que atravessa os Estados Unidos acompanhando a adolescente Ellie, interpretada por Bella Ramsey, para que possam investigar a imunidade da garota ao fungo que destruiu parte da humanidade e gerou criaturas grotescas e mortais que atacam os sobreviventes.

Após vencer dezenas de prêmios e registrar uma média de 32 milhões de espectadores por episódio só nos Estados Unidos, um recorde de audiência para a HBO, a equipe de “The Last of Us” sabe que os desafios agora são maiores, principalmente após um intervalo de dois anos.

“Se a primeira temporada não tivesse sido tão bem-sucedida, existiriam várias razões para não haver a segunda”, diz Mazin, em uma pausa nas gravações. “Não ficamos satisfeitos em nos acomodar. O segundo ano é mais difícil, porque estamos tentando fazer tudo melhor. Nossa ambição é gigante, e estamos fazendo coisas que nem todo mundo fez antes na TV.”

O primeiro episódio do novo ano é centrado na comunidade de Jackson, no estado de Wyoming, uma pequena cidade transformada em fortaleza contra as criaturas infectadas. Cinco anos depois de Joel resgatar Ellie das mãos dos cientistas que a matariam na operação para descobrir a cura para o fungo, ele quer entender os motivos da garota, agora com 19 anos, ter se distanciado dele. Ela, por outro lado, parece mais interessada em arriscar a vida em patrulhas externas para descobrir novos focos de inimigos e formar uma relação com Dina, interpretada por Isabela Merced, atriz de “Alien: Romulus”.

Não é preciso ter jogado “The Last of Us – Part II”, lançado em 2020, para saber que o drama de “pai e filha” vai ser o menor dos problemas para todos os personagens nesta temporada de sete episódios —a terceira adaptará a segunda metade do game. Ainda mais com a chegada de Abby, papel de Kaitlyn Dever, uma soldada obcecada em buscar os assassinos de seu pai e, possivelmente, a personagem mais controversa da série, caso ela siga a trama original com fidelidade.

“Não vou entrar nos spoilers da história, mas diria que não estamos preocupados com a reação do público, porque, se tentarmos imaginar o que a outra pessoa vai pensar ou sentir, perdemos o próprio instinto como criadores, escritores e artistas”, diz Neil Druckmann. “O que podemos revelar é que alguns fãs do game não ficarão felizes com a constituição física da atriz, que não seria tão musculosa quanto a da personagem do jogo.”

“Kaitlyn está absolutamente incrível”, defende Mazin. “Não tomo muitas decisões sem me questionar depois e tenho muitas dúvidas sobre mim mesmo, mas não sobre o elenco. Não nos prendemos pela ideia de que a pessoa deve parecer a personagem do jogo. Ela precisa ter o espírito certo e conseguirá entregar a atuação mais bonita e emocionante.”

Nas redes sociais, os fãs mais raivosos voltaram sua fúria para Bella Ramsey pela mesma suposição de que ela não teria a força física para aguentar todos os desafios e lutas de Ellie. Para mostrar que isso não é verdade, uma das primeiras cenas da atriz de 21 anos no episódio de estreia da segunda temporada é uma luta brutal contra um homem com pelo menos três vezes o seu tamanho.

“Confio muito nos criadores da série e tento olhar para o lado positivo, porque existem muitas pessoas gentis comigo na internet. Mantenho minha atenção nelas”, diz Ramsey, que passou por dois meses de treinamentos físicos que incluíram aulas de jiu-jitsu brasileiro, que usa a força do adversário contra ele mesmo. “É mais sobre a sensação de estar forte do que ter os músculos perfeitos. Depois disso, me senti capaz de derrubar qualquer um.”

Quando a atriz fala “qualquer um”, ela se refere também à mais nova categoria de criatura apresentada por “The Last of Us” —os Perseguidores, infectados que estão em um segundo estágio de evolução dos fungos. Isso significa que esses “zumbis”, ao contrário dos conhecidos Estaladores da primeira temporada, ainda possuem inteligência e visão, além de uma aparência menos grotesca, com os ramos do Cordyceps, um fungo, formando uma espécie de chifres nas suas cabeças.

“É uma evolução diferente desta infecção”, afirma Druckmann. “Ela ainda preserva certas partes do cérebro, então as criaturas são mais espertas, planejam, se escondem e fazem certas coisas que não vimos antes nesta série.” É o que acontece na cena que toma forma na antiga fábrica de leite. A Dina de Merced está encurralada em uma jaula e cercada pelos Perseguidores, que tentam arrancar os painéis que levam às grades e sobem em caixas em busca de melhores ângulos.

A maquiagem de Paul Spatny, que venceu um prêmio Emmy pela primeira temporada, é ainda mais aterrorizante ao vivo, em meio a corpos de látex e poças de sangue artificial. “Nos esforçamos ao máximo para usar efeitos práticos”, diz o criador da série. “Construímos cenários enormes e a câmara pode focar 11 dublês maquiados bem de perto. Não queremos que as pessoas percebam onde a realidade termina e os efeitos começam. Não sou James Cameron, diretor de ‘Titanic’, mas nossa ambição e grandiosidade são extraordinárias.”

A respeito do destino dos personagens, por mais importantes que sejam, Neil Druckmann sabe que a força de “The Last of Us” reside no inesperado, mesmo para quem já conhece a trama dos jogos. “Só posso dizer que nenhuma possibilidade deve ser descartada”, diz o criador do game. “E às vezes personagens que amamos se machucam.

Onde assistir The Last Of Us segunda temporada?

A estreia de The Last Of Us segunda temporada é neste domingo, 13 de abril, às 22 horas no horário de Brasília nos canais Max, antigo HBO Max, e no próprio HBO.

“Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉