O ator e produtor Paul Dano será o Charada em The Batman, o filme de Matt Reeves que terá Robert Pattinson no papel principal, de acordo com a Warner Bros.

A versão do personagem será nomeada Edward Nashton, o homem que nos quadrinhos aparece como Edward Nygma e se torna vilão. Frank Gorshin e John Astin interpretaram o Charada na série de TV dos anos 1960, e Jim Carrey foi o vilão em Batman Forever, de 1995.

Paulo Dano foi indicado ao Emmy em 2019 por seu papel em Escape at Dannemora, e entre outros papéis, ele apareceu em 12 Anos de Escravidão, Sangue Negro, Pequena Miss Sunshine e Okja.

Além de Pattinson e Dano, The Batman já tem escalados Zoe Kravitz, como a Mulher Gato, e Jeffrey Wright, como o comissário Gordon.

Jonah Hill estava em negociações para fazer parte do elenco, mas as conversas foram dadas como encerradas após o ator exigir um cachê milionário de US$10 milhões – o que seria equivalente ao dobro do salário de Robert Pattinson.