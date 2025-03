Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Thamiris Maia é a nona eliminada do BBB 25, com 61,73% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (4). Aline (35,97%) e Vinícius (2,3%) disputaram a berlinda com a sister.

A sister foi emparedada pela votação da casa. Ela recebeu o maior número de votos e não conseguiu se livrar na prova Bate-Volta.