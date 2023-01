A comediante Tatá Werneck e Déa Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), protagonizaram um momento que emocionou os internautas durante a exibição do prêmio Melhores do Ano 2022, no Domingão com Huck, na TV Globo.

Tatá foi a ganhadora na categoria de humor, o prêmio homenageia o humorista Paulo Gustavo e a responsável pela entrega do troféu da categoria foi dona Déa. A edição deste ano da premiação foi ao ar no domingo (25).

“Essa mulher passa força para a gente o tempo todo, é inacreditável”, disse Tatá ao receber o prêmio. Ela seguiu o discurso e, invertendo os papéis, elogiou a dedicação de Déa na criação dos filhos e a persistência em fazer humor após o episódio que levou à morte de Paulo Gustavo em 2021, por complicações da Covid-19.

“Você passou por uma dor que é o pesadelo de qualquer pessoa e continua fazendo a gente rir incessantemente. Por favor aceita esse prêmio, esse prêmio é seu. Não pelo que você passou, mas porque você é uma grande comediante”, disse Tatá.

Plateia e convidados que acompanhavam o programa aplaudiram e se emocionaram. Com os internautas não foi diferente e o nome da mãe de Paulo Gustavo entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. “Dona Déa é uma revolução na TV. Dona Déa dá gosto de assistir o programa do começo ao fim”, escreveu @neidetenorio61, em um comentário no Instagram. “Que homenagem linda! Maravilhosas”, escreveu @tayrone.cardoso na mesma rede social.

O momento também repercutiu no Twitter. “Me emocionei com a Tatá entregando o troféu para dona Déa. Que gesto lindo”, escreveu @Zinho77. “Não posso deixar de ficar feliz com a Tatá -que eu Amo desde da MTV – e que maravilhosa, incrível, sensacional e ainda dona de uma sensibilidade ímpar! Linda a homenagem a Dona Dea” , disse o tweet de @gathaguedes. “Paulo Vieira e dona Dea substituam o Huck nos domingos por favor”, brincou o post de @jownlock