Tadeu Schmidt no elenco de novo programa na Globo. E o BBB?

Após 14 anos no comando dos tradicionais cavalinhos e gols do Fantástico, o apresentador Tadeu Schmidt voltará ao universo do esporte a partir de junho.

A Globo terá um programa especial para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, sob o comando de Schmidt e Paulo Nunes. O Central da Copa de Clubes será exibido todas as noites durante o torneio nos Estados Unidos.

O pontapé da competição será no dia 14 de junho e vai até 13 de julho. Além da cobertura da emissora aberta, o SporTV vai transmitir todos os 63 jogos da competição.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os brasileiros que disputarão a torneio.

E o BBB?

Ao que tudo indica o apresentador segue no comando do reality mais famoso do Brasil.