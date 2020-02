É possível que Tadeu Schmidt tenha confirmado uma das maiores lendas do jornalismo: a apresentação de jornais com o jornalista vestido com bermuda. No Instagram, ele até provocou Cid Moreira, que disse ter usado um short de jogar tênis “uma vezinha só” para apresentar o Jornal Nacional.

O apresentador do Fantástico publicou algumas fotos, neste sábado, 15, em que aparece gravando chamadas do programa, aqueles vídeos de resumo exibidos nos intervalos da programação da Globo.

Ele está de camisa social, bermuda e tênis, mas o que se vê na televisão é o enquadramento da parte superior. “É verdade! Rola uma bermuda, de vez em quando…”, disse Schmidt.

“Fato é que, hoje em dia, como todos os apresentadores ficam em pé nos seus telejornais, tornou-se impossível usar bermuda. Mas, na gravação de chamadas, com a câmera fechada… Quando vocês virem as chamadas do Fantástico neste fim de semana, já vão saber como elas foram gravadas. O importante é que não tira em nada a seriedade do que estamos falando!”, acrescentou.

Na legenda, o apresentador também trouxe à tona a hipótese, já muito difundida, de que Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional de bermuda. “Aliás, Cidão, você podia esclarecer isso aqui pra gente, né?”, provocou ele.

No comentários, o jornalista de 92 anos afirmou que “foi uma vezinha só”. “Era short de jogar tênis! Mas eram diárias as calças largas e as sandálias tipo franciscanas contrapondo com a seriedade da gravata e do paletó! Que saudades! Sonho às vezes que estou ainda na bancada!”, afirmou Cid Moreira.

