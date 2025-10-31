Sou uma mulher selvagem, sem vocação para o matrimônio, diz Leticia Spiller

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Num relacionamento a distância com um português, a atriz Leticia Spiller, 52, afirma que a rotina de um casamento a sufoca e que ela não se vê mais num matrimônio. Foi isso o que disse no podcast MenoTalks.

“Não quero mais casar, quero namorar. Eu sou uma mulher muito selvagem, no bom sentido da palavra. Eu não sou uma boa dona de casa, não nasci para isso. Tenho vocação para ser mãe, mas não tenho vocação para o matrimônio. A rotina me sufoca”, disse.

Segundo ela, essa percepção mudou com a chegada dos 50 anos. Agora, diz estar bem com ela mesma. “Eu quero curtir. Já me dediquei muito, minha filha está com 14 anos. Nunca me imaginei tendo uma relação a distância. Sempre fui muito intensa, apaixonada, sofria. De repente, eu fiz 50 e tudo mudou”, completou.

Leticia foi casada com o ator Marcello Novaes, com o diretor Lucas Loureiro e com o musicista uruguaio Pablo Vares.

A atriz, que costuma publicar fotos sensuais na natureza, contou que também cuida da saúde e da alimentação para envelhecer de forma saudável.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉