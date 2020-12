Sonic – O Filme tem estreia prevista para fevereiro de 2020, com participação de Jim Carrey, mas desde abril deste ano causa polêmica: os fãs do game não gostaram muito das primeiras imagens do personagem .

De acordo com internautas, o Sonic da live-action estava muito diferente do tradicional. O trailer foi retirado do ar para a companhia repensar a estratégia. Por causa disso, o longa, que iria estrear no dia 14 de novembro, foi adiado.

Nesta terça-feira, 12, a Paramount Pictures divulgou um novo trailer oficial:

Após a divulgação do novo trailer, o novo Sonic foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.

“Graças à Deus ele refez o Sonic!”, comemorou uma internauta. “A internet salvou o filme do Sonic”, concluiu outro.