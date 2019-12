A BBC Studios anunciou que está em andamento uma nova parceria com Sir David Attenborough, que apresentará a série inédita The Green Planet, que terá cinco episódios.

No alto de seus 93 anos, o naturalista britânico viajará pelos Estados Unidos, Costa Rica, Croácia e norte da Europa com a intenção de encontrar novas histórias e apresentar um nova compreensão de como as plantas vivem suas vidas.

Ainda sem data para estrear no Brasil, The Green Planet utilizará alta tecnologia, como robótica, câmeras térmicas de superdetalhes, foco profundo e velocidade ultrarrápida, para mostrar aspectos que o olho humano não tem condições de ver.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.