Silvio Santos comemora 89 anos de idade nesta quinta-feira, 12. Diversos artistas e familiares publicaram homenagens por conta da data em suas redes sociais.

“Pai, hoje é mais um dia na sua eternidade! Um dia para comemorar! Que vida linda Deus te deu! O meu coração transborda de gratidão quando vejo você cheio de saúde e entusiasmo brincando, jogando dinheiro, se divertindo e divertindo seu público que é gigante e te ama demais”, escreveu Patricia Abravanel.

Daniela Beyruti postou: “Meu pai é um touro guerreiro. Ele não sabe o exemplo que ele dá através da vida dele. Nem o que ele representa. Ele vive. E gosta de viver. Cada dia um dia. Faz o que acha que deve fazer”.

A apresentadora Angélica relembrou uma foto dos anos 1980: “Para homenagear o aniversariante do dia! Viva Silvio Santos, lenda da TV!”.

O apresentador Ratinho publicou um vídeo com momentos ao lado de Silvio Santos. A jornalista Rachel Sheherazade, por sua vez, publicou uma foto ao lado do dono do SBT: “Niver do patrão mais querido! Feliz 89 anos, Silvio Santos. Saúde e muitas alegrias”.

Outros nomes do SBT, como Liminha, Celso Portiolli e Mara Maravilha, também desejaram os parabéns ao apresentador.

