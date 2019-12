O show da cantora Larissa Manoela, previsto para acontecer neste domingo (15), em Curitiba, foi cancelado. A apresentação da turnê “Além do Tempo” seria realizada no Teatro Positivo e os motivos do cancelamento não foram divulgados pelos promotores.

Os fãs que compraram ingressos de maneira antecipada terão o valor estornado em sua totalidade. As devoluções serão feitas nos quiosques do Disk Ingressos (shopping Mueller, Estação e Palladium) mediante apresentação do ingresso e, se for o caso, o cartão utilizado na compra. Mais informações pelo telefone (41) 3315-0808.