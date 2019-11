O Amigo Secreto é uma tradição em muitos grupos na época do Natal, não? Mas muitas vezes é difícil reunir todos para toda a cerimônia que envolve a brincadeira: sortear o amigo, organizar o evento e juntar todo mundo novamente para a entrega dos presentes. Pensando nisso, o Jockey Plaza Shopping criou uma forma de fazer com que tudo esteja junto num só lugar, com um espaço decorado, sem custo, que poderá ser reservado por grupos para realização do amigo secreto na praça de alimentação do estabelecimento.

A sugestão é fazer tudo no mesmo lugar: sorteio, compra do presente e confraternização. A mesa temática é isolada, garantindo privacidade para a brincadeira. “A ideia é oferecer comodidade para esses grupos, que encontrarão opções de alimentação diversas, mais de 300 lojas para a compra do presente e a possibilidade de começar e finalizar a brincadeira, tudo no mesmo lugar”, explicou a gerente de marketing, Michelle Cirqueira.

+ Leia mais: Revitalizado, Passeio Público quer voltar a ser referência em Curitiba mesmo após o Natal

Para que as pessoas aproveitem da melhor forma, foi criado um espaço específico para o amigo secreto, com decoração especial. “Criamos esse serviço inédito para atender grupos que têm pouco tempo para ir às compras do presente e ir a outro local para o dia do encontro. Além, claro, de atrairmos ao Jockey clientes que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o shopping, que completa seis meses na próxima semana”.

O estabelecimento oferece ainda alguns mimos especiais como incentivo para que o Jockey seja escolhido como local do encontro: decoração temática para o espaço reservado do grupo, fotógrafo profissional que vai fazer o registro do encontro e presentes das lojas do shopping para todos os participantes. Para garantir os mimos, há um regulamento sobre a compra dos presentes acontecer toda no shopping, no mesmo dia.

+ Veja também: Natal Curitiba 2019 tem diversas atrações de graça hoje. Confira!

Como funciona?

O espaço pode ser reservado de 27 de novembro a 19 de dezembro, de segunda a quinta, das 18h às 23h, por até três horas. Para reservar, a ação só é válida para grupos de no mínimo 10 e, no máximo, 20 participantes. As reservas podem ser feitas pelo e-mail marketing@jockeyplaza.com.br. O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370, e tem estacionamento com valor fixo de R$10, por todo o período de compras dentro da mesma diária.