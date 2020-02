Scheila Carvalho e Sheila Mello marcaram uma geração inteira de adolescentes, jovens e adultos que se divertiam na onda do axé nos anos 1990. Bailarinas do grupo É o Tchan, seguiram suas carreiras em áreas diferentes depois do sucesso.

Scheila Carvalho, a morena do grupo, foi para a área da comunicação e virou apresentadora de programa de TV. Sheila Mello, a “loira do Tchan”, decidiu começar a cursar Psicologia em 2018.

Em 2014, elas se juntaram para apresentar shows especiais pelo País. No carnaval deste ano, as dançarinas decidiram curtir a folia no Ceará e se apresentaram com a banda Parangolé em Aracati.

“Ontem foi um dia daqueles especiais! Ao lado de quem admiramos pra caramba! Scheila Carvalho e Tony Salles, amo fazer isso com vocês! Reviver uma história linda e também presenciar o devido reconhecimento por esse talento gigante do Tonny! Aracati, obrigada por todo o carinho que recebi de vocês!” , escreveu Sheila Mello na conta oficial dela no Instagram.

“Que delícia poder reviver ao lado da minha ‘mana’ e do maridão esse momento! Energia surreal!”, publicou Scheila Carvalho nas redes sociais.