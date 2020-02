O cantor sertanejo Gláucio Lopes, de 28 anos, morreu em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na tarde de segunda-feira, 24, após sofrer um afogamento. Ele estava no local curtindo o carnaval com um amigo, que segue desaparecido.

Segundo a assessoria do músico, os dois estavam em uma pedra e caíram no mar após serem arrastados por uma onda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Lopes foi socorrido com vida, mas não resistiu e morreu quando chegou na areia.

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, cidade vizinha. Familiares estão no local.

Gláucio Lopes nasceu em Limeira, cidade do interior de São Paulo, e estava crescendo na carreira musical com canções como Casinha Simples e Você Desperdiçou. O sertanejo já participou da turnê Meu Canto, da cantora Sandy.