A Amazon fechou acordo de licenciamento com a Disney por um ano e, assim, adquiriu o direito de exibir filmes e séries do estúdio. No catálogo do canal de streaming Prime Video, os assinantes poderão conferir, até setembro de 2020, produções como Capitã Marvel, Toy Story 4, O Rei Leão, Aladdin, O Retorno De Mary Poppins, Greys Anatomy, American Horror Story e How I Met Your Mother.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.