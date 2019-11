Mais uma produção da BBC está chegando ao catálogo do Globoplay. Trata-se da série inédita MotherFatherSon, que estreia nesta quinta, 28, na plataforma. Composta por oito episódios, atração conta com o ator Richard Gere no elenco.

Com texto do escritor, roteirista e produtor Tom Rob Smith, traz a história de Max (Gere), que luta para preservar seu império de comunicação, em um período turbulento do país e diante da grave doença do filho Caden (Billy Howle). A atriz Helen McCrory interpreta sua mulher, Katherine.