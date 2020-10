Ana Maria Braga, 71, não esconde o prazer que é estar de volta ao Mais Você. O programa volta ao ar na próxima segunda-feira (5), a partir das 9h30, após ter passado meses fora da grade por causa das restrições causadas pela pandemia de coronavírus. Em parte desse período, ela entrou no ar com um quadro de receitas no Encontro com Fátima Bernardes.

“Eu estou muito feliz em estar de volta com o nosso Mais Você”, afirmou. “Mesmo estando no ar dentro do Encontro, sendo recebida todos os dias com muito carinho pela Fátima Bernardes, a saudade de comandar o programa era grande e poder receber meu público direto da minha casa é motivo de muita alegria.”

“Esse tão esperado retorno traz uma sensação de estreia”, garantiu. “Em nosso reencontro matinal teremos muitas histórias, a companhia do nosso time de repórteres e, claro, muita culinária.”

Pelo menos por enquanto, o programa será apresentado direto da casa dela, em São Paulo. Antes, era gravado nos Estúdios Globo do Rio.

Entre as novidades, está ainda a incorporação do repórter Rodrigo Alvarez, ex-correspondente da própria Globo, que vai fazer reportagens direto da França, onde mora atualmente.

Já o quadro de reformas vai ser adaptado para o momento da pandemia e passa a se chamar “Dando Um Retoque À Distância”. Nele, o arquiteto Jairo de Sender dará dicas para reorganizar a casa de anônimos, que terão de eles próprios executarem as mudanças sugeridas.

Quadros como “Tempero de Novela”, “Confessionário da Quarentena”, “Solteiros na Quarentena” e “Tem Que Aparecer na Ana Maria”, que estrearam na faixa da apresentadora dentro do Encontro, também vão ganhar novas edições.