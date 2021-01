A posse do presidente dos Estados Unidos Joe Biden chamou a atenção também por um outro motivo: a roupa da vice-presidente, Kamala Harris.

publicidade

Porém, engana-se quem pensa que trata-se de alguma crítica ao figurino. O fato é que o traje escolhido parece ter sido previsto pela série “Os Simpsons” em um episódio da 11ª temporada que foi ao ar originalmente no ano 2000.

No episódio e questão, Lisa era a primeira mulher a assumir a presidência do país e usou uma roupa muito semelhante: terno da cor roxa e colar de pérolas, exatamente como Harris na cerimônia da última quarta-feira (29). Em ambos os casos, a posse também acontecia após um governo de Donald Trump. Outra coincidência é que ator Tom Hanks, que participou do evento, também fez participação no filme “Os Simpsons” (2007).

Mas as “previsões” de “Os Simpsons” não são de agora. Em julho de 2020, o CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou o lançamento da cédula de R$ 200, que terá como personagem o lobo-guará.

O assunto foi um dos mais comentados pelos internautas nas redes sociais, e alguns deles lembraram que a nota de R$ 200 não é uma novidade para “Os Simpsons”. “Eles também previram isso. No 16º episódio da 25ª temporada, que foi ao ar em 2014, ano da Copa”, escreveu um usuário no Twitter.

publicidade

Com a fama de sempre adivinharem acontecimentos no futuro, a série de desenho animado da Fox continua impressionando os telespectadores. “Chega uma hora que a vida parece ser apenas uma reprodução de ‘Os Simpsons’, fora da ordem cronológica”, brincou outra internauta.

Neste mesmo episódio, os roteiristas também “previram” a derrota do Brasil para a Alemanha. Nos últimos anos, o desenho deu um vislumbre do futuro – incluindo a previsão de que Donald Trump se tornaria presidente dos Estados Unidos.

Eles previram a crise do ebola, smartphones e até Lady Gaga se apresentando no Superbowl. No penúltimo episódio da 8ª e derradeira temporada de ‘Game of Thrones’, a personagem Daenerys e seu exército tomam Porto Real de Cersei Lannister.

Entretanto, em um momento que parecia que ela estava perdendo a batalha, ela resolveu atacar novamente com seu dragão Drogon e incendiou a capital de Westeros, dizimando a população.

A grande sacada percebida por fãs de “Os Simpsons” foi que eles previram o fato dois anos atrás, em 2017. Em um episódio inspirado na série da HBO, Homer e sua família são colocados em um universo alternativo e, ao final do episódio, um dragão destrói o vilarejo onde mora.

Alguns internautas dizem até que o desenho “previu” o surgimento da ativista ambientalista Greta Thunberg. No seriado, Lisa Simpson é uma jovem engajada em causas como o feminismo e a preservação do planeta.

Em um episódio de 2009, Lisa discursou sobre o aquecimento global para seus colegas e a comparação com o discurso feito por Greta na Cúpula de Ação Climática da ONU em 2019 foi inevitável.