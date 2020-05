Uma demonstração de carinho da atriz Thaís Fersoza, 36, com seu filho, Teodoro, de dois anos, provocou polêmica das redes sociais nesta segunda-feira (25). A discussão não é nova, pode uma mãe beijar o filho na boca? Alguns internautas acham que não e resolveram se manifestar contra a artista.

Na imagem, postada na conta da atriz no Instagram, ela aparece ao lado dos dois filhos [Melinda e Teodoro], beijando o mais novo na boca. Os três também combinando as roupas na foto, todos de vermelho. “Pra começar a semana com o coração transbordando amor e esperança”, afirmou Thaís na legenda.

Alguns internautas não acharam muito legal e criticaram. “Na boca, nesse momento em que estamos vivendo”, afirmou um seguidor da atriz. “Por mais que você tenha amor, não precisa beijar na boca”, comentou outro. “Especialistas dizem que mães não devem beijar a boca dos filhos”, opinou mais um.

O cantor Michel Teló, 39, então saiu em defesa da mulher: “Especialistas dizem para cada um cuidar da sua vida. E quando não tiver um elogio, melhor ficar calado”, afirmou ele, que já tinha postado um outro comentário dizendo que a mulher e os filhos são os amores de sua vida. “Minhas melhores orações são pra vocês.”

O selinho entre pais famosos e seus filhos já provocou críticas no passado. No Dia dos Pais de 2019, a atriz Adriane Galisteu, 47, postou uma foto do marido, Alexandre Iódice, 49, dando um selinho no filho do casal, o que causou polêmica na ocasião, assim como o selinho de Victoria Beckhan, 46, há alguns anos.