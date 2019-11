Gugu Liberato, que morreu nesta sexta, 22, nos Estados Unidos, recebeu destaque na televisão brasileira deste domingo, 24. Além da homenagem no Domingo Legal, no SBT, o apresentador é tema de um tributo na programação da Record TV. No Domingo Show, Geraldo Luís conversou com o colega de emissora Luiz Bacci sobre a morte do apresentador.

Os apresentadores da Record TV conversaram sobre as circunstâncias do acidente doméstico que causou a morte. “O Gugu mal podia imaginar como é a construção do sótão nas casas americanas e isso é muito grave”, disse Luiz Bacci. Geraldo Luís concorda e faz um alerta: ” As construções do Brasil são muito diferentes das construções dos Estados Unidos, da construção da casa, do teto, do sótão”.

Bacci relatou ter conversado por telefone com Rose Miriam di Matteo, viúva de Gugu. Segundo o apresentador do Cidade Alerta, a mulher, que está muito abalada, contou que no momento do acidente ela e os três filhos – João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Mariana e Sofia, de 15 anos – estavam em casa.

Luiz afirmou que o piso do sótão das casas americanas é feito de placas de gesso, chamadas de drywall, espuma e vigas de madeira. Segundo Bacci, profissionais que fazem reparos residenciais tem a prática de pisar apenas na parte de madeira, mas que Gugu, que não tinha essa informação, pisou na área de gesso e, por isso, caiu.

“Com o peso, toda a espuma e o drywall se abrem, mais ou menos um buraco de 50, 60 de largura e a esposa encontra ele caído no chão. Então, eu não consigo entender porque as casas lá são feitas dessa maneira, se o certo é lá ou aqui no Brasil. Eu ainda acredito que o cimento e o concreto são mais seguros”, disse o apresentador.

“Bacci, eu só consigo lembrar do barulho. Foi uma coisa de instantes. Ele subiu e depois de uma hora para outra só se ouviu o barulho do Gugu caindo no chão. Como é que eles constroem um sótão dessa maneira? Como que a gente podia imaginar que uma casa grande em um país evoluído faz um sótão dessa maneira?”, afirmou Luiz narrando o relato de Rose.

O apresentador também afirmou que a mulher foi a primeira a ver Gugu acidentado e que, por ser médica, fez os primeiros socorros. De acordo com o depoimento no Domingo Show, Rose e os filhos chegaram a pensar em levá-lo para o hospital de carro. “Bacci, depois eu parei, tentei ser mais racional do que usar a emoção daquela hora, e ligamos para o resgate que chegou em cinco minutos”, teria dito a viúva.

O acidente

Gugu Liberato caiu, na quarta, 21, de uma altura de quatro metros enquanto fazia um reparo no ar-condicionado no sótão da casa onde mora, na Flórida. Ele foi resgatado e internado no Orlando Health Medical Center.

Os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. “Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral”, observa o texto.

A morte encefálica foi confirmada por Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante da mãe do apresentador Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.