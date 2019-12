Depois daquele final emocionante da primeira temporada da série Perdidos no Espaço, prepare-se, pois a segunda está chegando. As aventuras estelares da família Robinson vai estrear na véspera de Natal, na Netflix. Pelo curto trailer divulgado, embalado pela música What A Wonderful World, o ainda pequeno Will não vai se dar por satisfeito em ter de deixar amigos de lado.

continua depois da publicidade