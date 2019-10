Foto: Jorge Rodrigues Jorge/Carta Z Notícias Fernanda Lima: ?Ainda estou lambendo minhas feridas?.

Quase um ano depois de Bang bang, Fernanda Lima ainda sofre com os tiros da crítica sobre sua atuação como protagonista da trama de Mário Prata – exibida na Globo no início de 2006. Foi por isso que a gaúcha de 29 anos recusou, no primeiro momento, o convite do autor Carlos Lombardi e até do diretor e namorado Ricardo Waddington para viver Maria Bo – uma das protagonistas de Pé na jaca, atual novela das sete da emissora. ?Ainda estou lambendo minhas feridas. Achei que estava muito cedo para encarar outra pedrada?, justifica. Mas Lombardi e Waddington, com uma ajudinha do ?todo-poderoso? Mário Lúcio Vaz, diretor de teledramaturgia da Globo, convenceram a atriz de que o papel na novela valia a pena. E Fernanda vem mostrando que – independentemente do talento – é dona de uma personalidade forte.

Nos bastidores e nas ruas, inclusive, já é elogiada por suas cenas em Pé na jaca. Na novela, a ?top model? internacional Maria Bo é uma mulher bastante mimada, que deixa a França após o fim de seu casamento e retorna ao Brasil com a filha Isabelle – vivida pela pequenina Sofia Terra. Na pacata Deus Me Livre, cidade onde mora sua família e é o principal cenário da trama, a modelo reencontra Lancelotti, seu amor de adolescência -papel do eterno seminu Marcos Pasquim. ?A personagem me dá a oportunidade de extravasar, fazer barracos e dizer besteiras sem sentir culpa alguma?, encanta-se.

Para Fernanda, que também é modelo, o perfil de sua atual personagem a deixou bem mais à vontade no início das gravações. Não apenas por ser uma ?top model? como ela, o que logicamente foi importante, mas porque a atriz voltou mais experiente, após o desastre de Bang bang. ?A vida é ao vivo e nunca tive tempo de me preparar para um trabalho. Desde que comecei como apresentadora, não sabia como me posicionar na frente da câmera e caí em um programa ao vivo?, recorda.

A experiência foi em 1999, quando Fernanda desfilava por passarelas internacionais e a MTV Brasil a convidou para apresentar o Mochilão MTV. A então modelo de 22 anos tinha acabado de gravar vinhetas para o canal, quando foi pega de surpresa com a chance. Ela arrumou as malas e foi para o Havaí e Miami, nos Estados Unidos, gravar dois episódios do programa. Depois da experiência, a modelo/apresentadora foi estudar jornalismo na Fiam – Faculdades Integradas Alcântara Machado, em São Paulo, já pensando em seguir carreira no comando de programas televisivos. ?Fazer televisão é uma entrega incrível! Quando estamos gravando são centenas de pessoas envolvidas, pensando nos mínimos detalhes?, deslumbra-se.

De lá para cá, já com a faculdade concluída, a gaúcha apresentou vários programas na MTV Brasil, Rede TV! e Globo. Em 2004, Fernanda substituiu provisoriamente Angélica no comando do Vídeo Game, quadro do Vídeo Show, da Globo – enquanto a titular estava de licença-maternidade. Foi o momento de maior exposição da apresentadora. Sua boa passagem pelo programa, inclusive, ainda serve como ?credencial?. Em abril, a atriz vai apresentar o quadro Daqui pra frente, no Fantástico, revista eletrônica da Globo das noites de domingo. Fernanda vai entrevistar jovens falando sobre suas perspectivas da vida adulta depois de concluírem os estudos. ?Quero trabalhar em projetos que me digam alguma coisa, que me acrescentem como pessoa e que me tragam prazer?, resume.

Constante mutação

Fernanda Lima é uma mulher feita para a televisão. Desde a estréia como apresentadora, na MTV Brasil, em 1999, a moça sempre atraiu olhares dos diretores de programas de tevê. Mas foi como modelo que chamou a atenção pela primeira vez. Sua chance no mundo da moda, aliás, chegou tão por acaso quanto os trabalhos como apresentadora. Fernanda tinha 14 anos quando passeava em um shopping de Porto Alegre e um fotógrafo a convidou para fazer um ensaio. Escondida dos pais, ela foi fazer as fotos, mas logo contou a verdade. Com apoio em casa, se inscreveu em um concurso da marca de roupas M. Officer e ficou entre as finalistas.

Na grande final, em São Paulo, a bela modelo foi fotografada para a revista Capricho – sua primeira capa – e logo despontou para a carreira de ?top model? internacional. Passou três meses no Japão, morou outros seis em Milão, depois voltou ao Brasil e fez campanhas publicitárias para marcas como Havaianas, Brahma, Nova Schin e L?Oréal. Até culminar na pele da linda modelo de Pé na jaca. ?Não sei se serei capaz de me dedicar à profissão de atriz, lidar com minhas inseguranças e ir em frente. Mas, pelo menos, sei valorizar esse momento da minha vida, de completa exposição e crescimento pessoal?, conclui.