A Secretaria Especial da Cultura mudará de comando mais uma vez, de forma provisória, antes da atriz Regina Duarte assumir definitivamente a área. Nesta sexta-feira, 7, o ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, anunciou, em nota, a exoneração de Janicia Silva, conhecida como pastora Jane, da Secretaria de Diversidade Cultural. Após a demissão de Roberto Alvim, no início do ano, a reverenda ocupou interinamente o comando da Secretaria da Cultura.

“Por decisão do Ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, a Secretária de Diversidade Cultural da Secretaria Especial de Cultura, Janicia Silva, será exonerada nesta data. Ainda não há nenhuma definição sobre quem irá ocupar o cargo”, diz a nota.

De acordo com fontes, Alvaro Antonio ficou insatisfeito com decisões tomadas por Jane sem o seu conhecimento.

A aliados, ele disse que a pastora agiu com “insubordinação” e “tentou passar por cima” dele.

Alvaro Antonio pretende nomear outra pessoa interinamente para assumir o comando da Secretaria até que a atriz Regina Duarte resolva questões pessoais e assuma, enfim, o posto.