Por causa da pandemia do novo coronavírus, o SBT decidiu dispensar todo o elenco da segunda fase da novela “As Aventuras de Poliana”. Segundo a emissora, a ideia é que todos eles voltem com o decorrer dos meses.

“O SBT informa que, devido à pandemia e por não haver uma data exata sobre a vacina para a Covid-19, decidiu retomar as gravações da novela ‘As Aventuras de Poliana’ apenas em 2021. O elenco da trama já foi avisado que seus contratos não serão renovados”, diz parte da nota.

O canal também afirma que tem o desejo de que todos sejam recontratados na volta das gravações da novela escrita por Iris Abravanel. Os contratos iriam até o final de outubro.

A grande quantidade de crianças no elenco poderia fazer com que as gravações fossem perigosas. Atores e atrizes já tinham passado por reformulações no visual para que aparentassem ter idade mais avançada na segunda fase. A ideia de Iris é que na segunda fase a história dê um salto no tempo e a adolescência dos personagens seja mostrada.

Em entrevista ao site F5, em abril deste ano, Sofia Valverde dizia que Poliana, a sua personagem, estaria mais madura e passaria por vários dilemas da adolescência na segunda fase da trama. “Muita coisa vai mudar. Ela está mais madura e com todas as coisas que são parte de ser adolescente, como o primeiro amor, as dúvidas da vida, a escola etc. Estou amando viver isso [amadurecimento] na vida real e na novela. Muita gente vai se identificar”, afirmou a atriz no momento em que a pandemia ainda não havia mudado muita coisa na televisão.