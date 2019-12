A atriz Sara Gilbert, que atua na série Atypical, da Netflix, entrou com um pedido judicial de separação da mulher, a cantora e compositora Linda Perry. A solicitação foi feita no Tribunal Superior de Los Angeles (EUA) na última sexta-feira, 27.

Os documentos citam “diferenças irreconciliáveis” como motivo do divórcio e solicitam que nenhuma das mulheres receba apoio da cônjuge. Detalhes sobre os acordos de custódia do filho de quatro anos do casal, Rhodes, não foram revelados.

Sara tem mais dois filhos, Sawyer e Levi Hank, com a ex-mulher, a produtora de televisão Allison Adler. A atriz e Linda começaram a namorar em 2011 e se casaram em 2014.

Aos 44 anos, Sara é estrela de The Conners, atuou em Roseanne e The Big Bang Theory no papel de Leslie Winkle. Ela criou e também apresentou o talk show diurno The Talk e, atualmente, está em Atypical.

Linda tem 54 anos e foi cantora na banda 4 Non Blondes e escreveu sucessos para Christina Aguilera, Gwen Stefani e Pink. Fonte: Associated Press.