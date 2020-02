Nem só de bloquinhos ou de desfiles das escolas de samba é feito o carnaval. Para aqueles que não curtem cair na folia, São Paulo reúne inúmeras opções culturais e de lazer. Enquanto uns se aglomeram pelas ruas cantando as marchinhas carnavalescas, outros podem aproveitar para enfrentar menos filas em exposições, por exemplo. Um dos destaques é a mostra com trabalhos de Antonio Bandeira e que são pouco conhecidos do grande público.

Outra dica bacana é aproveitar as salas de cinema que exibem filmes como Parasita, destaque do Oscar 2020. É uma boa oportunidade para conferir os premiados da cerimônia e colocar o roteiro cinematográfico em dia. Para não sair de casa, a reportagem recomenda uma lista de séries e filmes interessantes, como Joias Brutas, protagonizado por Adam Sandler, e que está disponível na Netflix.

Durante o feriado de carnaval, há ainda a possibilidade de assistir a shows que estão em cartaz na capital paulista, como o da renomada banda Azymyth, que toca um mix de soul e jazz.

Se você quer distrair a criançada, também há diversas opções. O Parque da Mônica terá especiais de carnaval com atividades para os pequeninos e, para quem quer curtir um show com os pequenos, Beatles para Crianças é uma boa dica.