Chega nesta sexta, 29, às 22h10, ao Investigação Discovery produções baseadas em entrevistas com serial killers, que contam com depoimentos de Robert Keppel, detetive responsável pelos casos ligados a Ted Bundy, e John Douglas, agente do FBI conhecido como Mindhunter.

No material há ainda depoimentos de amigos e familiares das vítimas, que concordaram em falar pela primeira vez. Neste primeiro episódio, será a vez de acompanhar a exibição de dois episódios em sequência de Ted Bundy: A Mente de um Monstro.

No segundo episódio, no dia 6, será a vez de Um Monstro Que Nunca Se Viu, que o caso de Todd Kohlhepp, assassino em série descoberto em 2016.

