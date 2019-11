O salário que Tony Ramos recebe na TV Globo é um segredo que poucos conhecem. Segundo o colunista Leo Dias, do Portal UOL, pessoas que integram as equipes de produção das novelas conseguem acesso a todos os salários do elenco, menos ao de Tony, que aparece sob forma de códigos, descrito com letras que aparentemente não significam nada.

Além dele, ainda segundo o colunista, quem também tem o mesmo prestígio dentro da emissora é a atriz Glória Pires.