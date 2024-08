“Caçulinha” morreu nesta segunda-feira (5) aos 86 anos. Muita gente deve estar se perguntando da onde surgiu o apelido de Rubens Antônio da Silva, que ficou famoso ao trabalhar com Faustão na Rede Globo.

Caçulinha era filho do sertanejo Mariano da Silva, que formava uma dupla com o irmão Aparecido. O nome da dupla era Mariano e Caçula.

Mariano formou duplas com outros músicos e, por fim, formou dupla com o próprio filho, Rubens. A dupla tinha o nome “Mariano e Caçulinha”.

“Eu tenho um tio que cantava com o meu pai, era a primeira dupla caipira. Mariano e Caçula. Uma duplinha que saiu de Piracicaba. Ele [meu tio] virou fazendeiro, e meu pai virou caipira. Quem apresentava essa dupla era Cornélio Pires”, disse Caçulinha em entrevista ao Vamos Falar do Brasil, em 2022.

Caçulinha morreu aos 86 anos

O músico de 86 anos estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há 10 dias após sofrer um infarto.

‘É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado, nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada’, informa o comunicado publicado no perfil oficial do músico.

“Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte.”

Cerimônia de despedida será na Capela do Cemitério São Paulo, às 11h, e o sepultamento às 16h no mesmo local.

Caçulinha é de São Paulo, nascido em 15 de março de 1940, e largou o Colégio São Luís na quarta série para se dedicar à música, mas ficou conhecido pelos 26 anos que tocou teclado no “Domingão do Faustão”, da TV Globo.

Queridinhos dos músicos. Ele tocou com vários artistas, sendo eles: Elis Regina, Jair Rodrigues, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, João Gilberto, Simonal, Dominguinhos, Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e Milton Nascimento, mas se tornou popular no programa do Faustão.

Caçulinha foi contratado com exclusividade pela TV Record, em 1965, para tocar no programa “Fino Trato” -atração apresentada pelos também músicos Elis Regina e Jair Rodrigues. Acabou emendando trabalhos na TV, atuando em especiais musicais da TV Record e ainda em outras atrações, como “Esta Noite se Improvisa” e “Bossaudade”.

Na Bandeirantes, o artista comandou o programa “Caçulinha Entre Amigos” (anos 1980). Ainda na emissora, participou do programa “Perdidos na Noite”.

Trabalhou na TV Globo de 1989 até 2014. O músico foi desligado do programa de Fausto Silva em 2009, após quase 20 anos na atração. Depois, teve um quadro no programa até que, em 2014, foi demitido da emissora.

Entre 1996 e 2002, ele também participou do humorístico “Sai de Baixo” produzindo músicas incidentais para o programa.

Despedida da TV aconteceu em 2019. Caçulinha, em 2015, foi para a TV Gazeta, onde integrou o Todo Seu, apresentado por Ronnie Von -e encerrado em março 2019.