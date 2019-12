Sabrina Sato e Duda Nagle comemoraram o aniversário do primeiro ano de vida de Zoe neste sábado, 7, em São Paulo.

Com 150 mil bexigas coloridas e personagens como Ursinhos Carinhosos e Patati Patatá, a pequena, que estava com um vestidinho azul, se divertiu com amigos e familiares.

A celebração luxuosa ocorreu no Nacional Club Pacaembu, na zona oeste da capital paulista.

Estima-se que oitocentos convidados tenham participado do aniversário da filha do casal.

“Quanto amor. Um ano do amor das nossas vidas! Muito obrigada a todos”, agradeceu Sabrina Sato no Instagram.

No Instagram, Duda Nagle se divertiu ao ajudar a desmontar a decoração do lugar. O ator começou a estourar as bexigas. “Atividade terapêutica, recomendo. É assim que a equipe técnica desmonta uma decoração, só pedi para ajudar (risos)”, escreveu na rede social.

No fim de novembro, Sabrina publicou um texto em homenagem ao primeiro ano de vida de Zoe e o quanto ela aprendeu com o nascimento da filha. “Passei a noite inteira olhando para você ao meu lado dormindo e pensando em tudo que passamos nesse um ano. Cada dia um aprendizado, uma novidade”, publicou na ocasião.