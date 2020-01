Estreia no dia 3 de fevereiro, às 21h, na National Geographic, o documentário The Cave. Dirigido por Feras Fayyad, filme narra a história de uma Síria devastada pela guerra, um local onde a segurança e a esperança se encontram embaixo da terra, em um hospital subterrâneo chamado The Cave. É ali que vamos encontrar a jovem pediatra Amani Ballour, que trabalha para oferecer esperança e tratamento a crianças e civis doentes e feridos.

Trata-se de um relato emocionante e comovente, onde vemos a destemida médica tendo de trabalhar, mas precisando vencer os entraves de uma sociedade patriarcal e conservadora, que desvaloriza a mulher, e ela não fica fora desse tratamento.

The Cave vai concorrer ao Oscar 2020 de melhor documentário.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.