Rodrigo Zin é um rapper e produtor curitibano que nos entregou nada menos que três álbuns de estúdio em 2018 e chegou a ser eleito como uma das revelações do hip-hop no cenário nacional pelo site Genius, uma autoridade do gênero.

Zin ganhou muito destaque após ser anunciado como novo aliado ao canal de 7 Minutoz do Youtube que já ultrapassa a marca de 8 milhões de inscritos, sendo no Brasil, um dos maiores canais de música presente na plataforma.

Com lançamento de singles atrás de singles, Rodrigo chamou ainda mais a atenção em 2020 devido ao seu talento e inovação artística, onde o rapper optou por lançar musicas para um publico mais jovem e acertou em cheio em suas músicas com temáticas de desenhos/animes.

E por último e não menos importante, Rodrigo Zin participou do programa Central Lab com o Ronald Rios na plataforma Twttich no canal oficial da Laboratório Fantasma, gravadora e produtora de sucesso dos irmãos, Emicida e Fioti.

Zin ainda promete pra esse ano o lançamento do clipe “Feitos de Água”, onde foi realizado com a Hollywood Film Academy, academia de cinema de Curitiba.