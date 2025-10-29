Rocket 2025 chega à reta final e define as campeãs da sétima temporada

O maior reality multimídia de inovação e empreendedorismo do Brasil chega ao seu momento mais aguardado: as grandes finais do Rocket 2025! Elas acontecem nos dias 29 e 30 de outubro, diretamente dos estúdios da RPC, em Curitiba, com transmissão ao vivo pelo site do Rocket.
Depois de meses de desafios e aprendizados, as 18 startups participantes sobem ao palco para defender suas soluções diante da banca de jurados. As disputas acontecem nas órbitas Vida, Sociedade e Negócios, e os vencedores de cada categoria avançam para a grande final, junto com três startups que retornam pela repescagem.
Além das disputas entre startups, a programação também traz a final da Maratona Rocket, que reúne as equipes de universitários vencedores nas etapas de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Eles chegam às finais após um dia intenso de desafios que colocaram à prova suas ideias e sua capacidade de inovar.
A grande final do Rocket é um verdadeiro duelo de inovação e criatividade em que descobriremos quais são os competidores que levarão o troféu de grande campeão para casa.
As decisões dos jurados e a votação popular, realizada pelo site do Rocket, vão definir os grandes campeões de 2025.
Confira as finalistas do Rocket 2025:
Órbita Vida
- Baby Move
- Creabox
- FitMove+
- Glamm
- Go Scope
- Urobaby
Órbita Sociedade
- Abluo Nanotecnologia
- Ento Monitec
- Petprev
- AVE
- Tecta Brasil
- Mentallis
Órbita Negócios
- Avalion
- Brainzz
- Gloria
- Loto.ID
- Selig Saúde
- Feira Fácil
Programação das finais:
29/10
9h30 – Final Rocket Vida
14h – Final Rocket Sociedade
15h30 – Final Rocket Negócios
17h – Rocket Repescagem
30/10
9h30 – Final Maratona Rocket (universitários de Curitiba, Londrina e Foz)
14h – Final Master Rocket (grande final entre as campeãs das órbitas e as três startups da repescagem)
Transmissão ao vivo: rpc.com.br/rocket