Rocket 2025 chega à reta final e define as campeãs da sétima temporada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O maior reality multimídia de inovação e empreendedorismo do Brasil chega ao seu momento mais aguardado: as grandes finais do Rocket 2025! Elas acontecem nos dias 29 e 30 de outubro, diretamente dos estúdios da RPC, em Curitiba, com transmissão ao vivo pelo site do Rocket.

Depois de meses de desafios e aprendizados, as 18 startups participantes sobem ao palco para defender suas soluções diante da banca de jurados. As disputas acontecem nas órbitas Vida, Sociedade e Negócios, e os vencedores de cada categoria avançam para a grande final, junto com três startups que retornam pela repescagem.

Além das disputas entre startups, a programação também traz a final da Maratona Rocket, que reúne as equipes de universitários vencedores nas etapas de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Eles chegam às finais após um dia intenso de desafios que colocaram à prova suas ideias e sua capacidade de inovar.

A grande final do Rocket é um verdadeiro duelo de inovação e criatividade em que descobriremos quais são os competidores que levarão o troféu de grande campeão para casa.

As decisões dos jurados e a votação popular, realizada pelo site do Rocket, vão definir os grandes campeões de 2025.

Confira as finalistas do Rocket 2025:

Órbita Vida

Baby Move

Creabox

FitMove+

Glamm

Go Scope

Urobaby

Órbita Sociedade

Abluo Nanotecnologia

Ento Monitec

Petprev

AVE

Tecta Brasil

Mentallis

Órbita Negócios

Avalion

Brainzz

Gloria

Loto.ID

Selig Saúde

Feira Fácil

Programação das finais:

29/10

9h30 – Final Rocket Vida

14h – Final Rocket Sociedade

15h30 – Final Rocket Negócios

17h – Rocket Repescagem

30/10

9h30 – Final Maratona Rocket (universitários de Curitiba, Londrina e Foz)

14h – Final Master Rocket (grande final entre as campeãs das órbitas e as três startups da repescagem)

Transmissão ao vivo: rpc.com.br/rocket