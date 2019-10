A fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, ligada ao Ministério da Economia, assinou um termo de ajuste de condutas com o Rock in Rio após encontrar trabalhadores dormindo embaixo do Palco Sunset na manhã do sábado, dia 5. Funcionários da empresa Entreartes, que trabalham carregando equipamentos, foram fotografados dormindo no chão, próximos de fiações elétricas. O termo assinado, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, tem por objetivo controlar o horário dos trabalhadores e impedir pernoites na área do festival de música.