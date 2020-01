A negociação para um especial com o elenco de Friends permanece sendo um “talvez”. Segundo um porta-voz da HBO Max, embora haja “interesse por toda parte”, ainda não foi possível dar vida ao projeto. “Parece que não conseguimos alinhar completamente esse interesse”, disse Kevin Reilly, diretor de conteúdo do serviço de vídeo, durante uma reunião de críticos de TV na quarta-feira, 15. “Então, hoje, infelizmente, ainda é um talvez”, completou ele.

Em outubro do ano passado, Jennifer Aniston disse que havia esforços para fazer alguma coisa acontecer – mas que, definitivamente, não seria um “reboot” de Friends. O comentário da atriz que interpretou Rachel Green foi seguido por relatos de que o elenco e os produtores estavam conversando sobre um especial para a HBO Max.

A série, que completou 25 anos em 2019, vai sair da Netflix nos Estados Unidos no fim do ano, mudando-se para o serviço de vídeo sob demanda que será lançado em maio. Fonte: Associated Press.