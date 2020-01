O ano de 2019 por marcado pelo nascimento de bebês de diversos artistas e personalidades no Brasil e no mundo. Teve muita gente que se tornou mãe e pai de primeira viagem.

Em maio, Meghan Markle e o príncipe Harry, duques de Sussex, se tornaram pais pela primeira vez com o nascimento do pequeno Archie.

No Brasil, no segundo semestre, o casal de atores Tatá Werneck e Rafael Vitti vibraram com a chegada de Clara Maria.

Outros casais mais experientes se animaram com a ampliação da família, como os apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, que estão no terceiro, ou até Pedro Bial e Maria Prata, que comemoraram a chegada do quinto filho.

Relembre os nascimentos mais marcantes do ano:

Patrícia Abravanel

A filha de Silvio Santos deu à luz Senor, o terceiro filho com o deputado Fábio Faria. O nome do garoto foi uma homenagem ao pai de Patrícia, cujo verdadeiro nome é Senor Abravanel.

Thaeme

Em abril, a cantora deu à luz sua filha Liz, fruto do relacionamento com o empresário Fábio da Lua. De acordo com o marido, Thaeme fez 39 horas de esforço tentando o parto normal antes de enfrentar a cesariana.

Sabrina Petraglia

A atriz comemorou alta do filho após 19 dias na UTI neonatal. Sabrina Petraglia deu à luz Gael no começo de maio. Ele é casada com Ramón Velázquez.

Meghan Markle

O tão esperado filho de Meghan Markle e o príncipe Harry nasceu no dia 6 de maio. Archie é o sétimo na linha de sucessão do trono britânico, o oitavo bisneto da rainha Elizabeth II e não tem título de príncipe.

Luiza Possi

Em junho, a cantora deu à luz seu primeiro filho com o diretor de TV Cris Gomes. Lucca nasceu por cesárea com 2,5 quilos.

Ticiane Pinheiro

Em julho, Ticiane Pinheiro deu à luz Manuella, sua filha com o jornalista César Tralli. A apresentadora da Record TV já é mãe de Rafaella, fruto do relacionamento com Roberto Justus.

Camilla Camargo

Também em julho, a filha de Zezé di Camargo e Zilú deu à luz Joaquim. O menino é fruto do relacionamento de Camilla Camargo com Leonardo Lessa.

Alanis Morissette

Aos 45 anos de idade, Alanis Morissette deu à luz seu terceiro filho. A cantora canadense publicou diversas fotos do bebê no Instagram.

Amanda Françozo

Em agosto deste ano, nasceu a primeira filha da apresentadora Amanda Françozo. Vitória é fruto do relacionamento dela com o empresário Gregor Ferreira.

Tatyana Ali

Conhecida como a personagem Ashley, de “Um Maluco no Pedaço”, a atriz Tatyana Ali deu à luz seu segundo filho, Alejandro. O pequeno é filho dela com Vaughn Rasberry. O casal ainda são pais de Edward, de três anos.

Claudia Leitte

Em agosto, a cantora deu à luz sua filha Bela. Claudia Leitte já é mãe de Rafael, 7, e Davi, 10, frutos de seu relacionamento com o marido, Marcio Pedreira.

Natalie Imbruglia

Aos 44 anos, Natalie Imbruglia deu à luz seu primeiro filho, Max Valentine Imbruglia. A cantora disse que recorreu a um doador de esperma para engravidar por meio de fertilização in vitro. Natalie Imbruglia ficou conhecida pelo hit “Torn”, nos anos 1990.

Tatá Werneck

A atriz e Rafael Vitti se tornaram pais em outubro deste ano. Depois de muito suspense, o casal divulgou o nome da filha: Clara Maria. Ou “Clarex”, como Tatá apelidou carinhosamente a filha.

Fernanda Lima

Também em outubro nasceu Maria Manoela, filha da apresentadora da Globo Fernanda Lima com o também apresentador do GNT Rodrigo Hilbert. O casal também são pais dos gêmeos João e Francisco.

Letícia Colin

Em novembro, a atriz deu à luz primeiro filho com Michel Melamed. O menino, chamado Uri, nasceu na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

Renata Abravanel

Também em novembro nasceu o 13º neto de Silvio Santos. Renata Abravanel deu à luz Daniel, o segundo filho com Caio Curado. Eles são pais de Nina, que nasceu em dezembro de 2017.

Marília Mendonça

Em dezembro surgiu mais uma mamãe de primeira viagem: Marília Mendonça. A cantora deu à luz seu primeiro filho, Léo. “Ele é lindo”, declarou Marília nas redes sociais.

Maria Prata

Maria Prata, esposa de Pedro Bial, deu à luz o quinto filho com o apresentador. Dora nasceu em São Paulo no dia 16 de dezembro. Bial também é pai de Laura, Ana, Theo e José.

Laura Neiva

Laura Neiva deu à luz primeira filha com o ator Chay Suede. Maria nasceu na madrugada do dia 26 de dezembro, com 50 centímetros, segundo a mãe de Laura.