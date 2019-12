A Record TV vai exibir, no dia 26, às 22h30, sua Retrospectiva 2019, sob o comando de Domingos Meirelles.

A atração jornalística vai destacar 20 assuntos que mexeram com o Brasil e o mundo, começando pela tragédia de Brumadinho, o fogo que destruiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, matando jovens jogadores.

O Meio ambiente terá vez com a investigação sobre o material tóxico que invadiu praias brasileiras, além das queimadas na Amazônia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.