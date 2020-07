Mais um veterano é dispensando da TV Globo. Renato Aragão, conhecido como Didi Mocó, revelou que não terá seu contrato renovado com a emissora carioca.

Em uma entrevista para a UOL, o ator que está na emissora há 44 anos destaca que mesmo sem a renovação do contrato, continuará trabalhando no canal, mas por obras.

Carreira

Renato Aragão estreou na TV Globo em 1977 com o programa de comédia “Os Trapalhões” que era exibido aos domingos, antes do Fantástico. Após a morte de Zacarias e Mussum, o programa saiu do ar.

Em 1998 lançou A Turma do Didi, programa que ia ao ar nas tardes de domingos e que se encerrou em 2010, dando lugar ao As Aventuras de Didi.

