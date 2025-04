Renata é a campeã do BBB 25 e fatura bolada milionária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Renata Saldanha é campeã do BBB 25 com 51.90% dos votos. Tadeu Schmidt fez o anúncio na madrugada desta quarta-feira (23). Aos 32 anos, a bailarina de Fortaleza ganha o prêmio de R$ 2.720.000 e um carro zero quilômetro.

A sister superou Guilherme, que ficou em segundo lugar e levou prêmio de R$ 150.000, e João Pedro, que ficou em terceiro e ganhou R$ 50.000.

Além do prêmio milionário, Renata já havia conquistado um apartamento de R$ 260.000 e mais R$ 40.000 em provas. Foi líder, anjo, monstro e foi para a Vitrine do Seu Fifi, em shopping do Rio de Janeiro.

A campeã e João Pedro foram aliados durante o jogo, junto aos brothers do Quarto Fantástico: Eva, João Gabriel, Diogo, Vilma, Maike e Gabriel. Guilherme representou o Quarto Anos 50, de Joselma, Vinícius, Aline, Vitória, Diego e Daniele.