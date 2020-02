A atriz Regina Duarte vai se reunir, na tarde desta sexta-feira, 7, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília, para tratar de suas atribuições na Secretaria Especial da Cultura e dos problemas que já começaram a aparecer. Ainda nesta sexta, por exemplo, a atriz decidiu dispensar a reverenda Janicia Silva, conhecida como pastora Jane, que estava trabalhando como interina e seria sua adjunta na secretaria.

Nos bastidores, havia comentários de que Jane queria mandar demais e passar por cima de Regina ao tomar decisões na pasta.

A nota com a demissão de Jane, no entanto, foi divulgada pelo ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio.

No governo Bolsonaro, a Secretaria Especial da Cultura está subordinada ao guarda-chuva do Turismo.

A posse de Regina na Cultura está prevista para o próximo dia 19, mas esta data ainda pode ser mudada.

A atriz foi procurada pelo jornal O Estado de S. Paulo, mas sua assessoria disse que ela não se manifestaria.