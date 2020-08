Regina Duarte, 73, já viveu dias melhores. A atriz e ex-secretária especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro (sem partido) caiu em uma calçada de São Paulo e quebrou três dentes. O relato foi feito por ela em postagem no Instagram.

Ela conta que estava distraída com o celular, no qual digitava uma mensagem, quando o acidente ocorreu. “O celular pode ser uma arma”, garantiu. “Há duas semanas, caminhando rapidamente numa calçada irregular de São Paulo, vinha eu digitando uma mensagem que considerava ‘urgente’ e não me dei conta de uma depressão que existia logo ali à minha frente. Resultado: pisei em falso nela, aterrissei de boca no chão, queixo, nariz, dente…”

A atriz diz que não teve tempo de amortecer a queda. “Quebrei três dentes”, afirmou. “Pessoas que viram a queda assustadas querendo me levar para um hospital, eu recusando, estava mesmo bem perto de minha casa, agradeci e fui, no aconchego do lar, avaliar o estrago.”

Regina afirmou que foi atendida emergencialmente pelo dentista que cuida dela há 10 anos e, de lá, encaminhada ao pronto socorro do hospital Sírio-Libanês, onde seu cirurgião plástico fez uma operação que durou uma hora e meia. “Foram 16 pontos em 3 camadas do epitélio que fiz questão de assistir, claro que depois de 4 tubos de anestesia e sem sentir 1 pingo de dor”, contou.

Ela ainda afirmou que seu propósito ao divulgar o fato, ocorrido no último dia 13, foi alerta às pessoas sobre o perigo de usar o celular enquanto se caminha. “Esses aparelhinhos tiram de nós a capacidade de concentração, nos mantém atrelados a eles, atrasando os reflexos e podendo por em risco a nossa vida”, avaliou. “De agora em diante só uso o celular com responsabilidade, me protegendo dos perigos que possam me causar.”

Leia o relato completo

