Um acompanhamento tipicamente brasileiro. Essa é a aposta da rede de fast food Burger King para oferecer mais variedade na hora de compor os tradicionais combos hamburger, bebida e “alto mais” (normalmente batatinha frita). A Mandioca Fries são bolinhas de mandioca recheadas com creme de queijo, já disponíveis em todas as unidades da rede no Brasil.

É a primeira vez que uma rede de fast food apresenta uma opção de acompanhamento com um ingrediente típico do nosso país. Mandioca, macaxeira ou aipim, todas as regiões do Brasil – de Norte à Sul – conhecem, se identificam e consomem esse produto que é símbolo de cultura e tradição.

Por tempo limitado, o consumidor poderá encontrar a Mandioca Fries em porções de 4, 6 e 10 unidades, sendo algumas opções acompanhadas de molho barbecue. Quatro unidades (sem molho) custam R$ 5,00 e Seis unidades R$ 5,90. Com molho os valores são de R$ 7,90 (para seis unidades) e R$ 10,90 (dez unidades).