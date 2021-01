A Record decidiu rescindir o contrato com Marcos Mion, 41, segundo informação divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7, nesta quarta (27). O apresentador está há 11 anos na emissora e, desde 2018, apresenta o reality A Fazenda.

De acordo com o colunista, apesar da boa repercussão da última edição do programa e da avaliação que Mion se saiu bem no comando da atração, uma análise interna feita pela Record apontou que o formato de A Fazenda pode ser melhorado e oxigenado, o que passa pela substituição do apresentador.

Ainda segundo Ricco, o contrato de Mion venceria apenas no fim do ano, mas como não há outro projeto em que ele possa ser inserido, a emissora optou por romper a parceria. Informações de bastidores dão conta de que a relação entre ele e o diretor Rodrigo Carelli estava muito desgastada.

Procurados, nem a Record nem o apresentador se pronunciaram sobre o assunto até a publicação deste texto. Desde o anúncio da saída do Faustão da Globo, o nome dele vem sendo especulado como possível substituto do apresentador.

Mion estreou na TV em 1999 como ator no seriado “Sandy & Junior”, da Globo. No ano seguinte, ele foi para a MTV, canal em que se destacou apresentando os programas Supernova e Piores Clipes do Mundo.

Ele assinou com a Record no fim de 2009. Além de A Fazenda, Mion apresentou na emissora os programas Legendários e o reality Ídolos.