Rapper perde tudo: Diddy busca redenção após escândalo de violência

Tribuna do Paraná
Por Folhapress
04/10/25
Foto: reprodução Facebook.

Sean “Diddy” Combs falou ao juiz durante seu julgamento, que acontece nesta sexta-feira, em Nova York. Ele pediu desculpas as suas ex-namoradas, Casandra Ventura e Jane, “por qualquer dor que eu tenha causado, emocional ou física”. Ele também pediu desculpas a todas as vítimas de violência doméstica, em referência a um vídeo de 2016 que ele aparece espancando Ventura.

Ele se referiu ao seu comportamento como “nojento, vergonhoso e doentio”. “Por causa do meu comportamento, eu perdi minha liberdade, a oportunidade de criar meus filhos e estar presente na vida da minha mãe. Perdi meus negócios, minha carreira, e destrui minha reputação”, disse ele. “Não tenho mais ninguém para culpar além de mim mesmo”.

Ele pediu desculpas a mãe, presente no tribunal, e a comunidade negra por “decepcioná-la” após tentar ser um “bom exemplo” do que pessoas negras podem conquistar na indústria do entretenimento.

“Imploro por clemência, meritíssimo”, disse ainda Diddy. “Peço a chance de voltar a ser pai. Peço a chance de voltar a ser filho. Peço a chance de voltar a ser um líder em minha comunidade”. O rapper terminou sua defesa de 12 minutos dizendo que “não importa o que digam, eu sei que estou profundamente arrependido.”

A fala do magnata do rap foi alinhada a defesa de seus advogados, que relacionaram o seu comportamento a traumas psicológicos e abuso de drogas. Eles repetiram que Diddy é um artista importante para a comunidade negra americana e disseram que ele mudou após passar mais de um ano na cadeia. Foi mostrado também um vídeo dramático do músico com os filhos.

