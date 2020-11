O rapper e produtor curitibano Rodrigo Zin, eleito uma das revelações do hip-hop nacional pelo site Genius, autoridade do gênero, lançou nesta sexta-feira (06) o clipe de uma das faixas do seu mais renomado trabalho em parceria com a Hollywood Film Academy.

Zin ganhou muito destaque após ser anunciado como novo aliado ao canal de Rap Nerd 7 Minutoz, o canal que já ultrapassa a marca de 9 milhões de inscritos, sendo no Brasil, um dos maiores canais de música presente na plataforma. Em uma das músicas lançadas durante a pandemia, o curitibano ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações no YouTube.

Com lançamento de singles atrás de singles, Rodrigo chamou ainda mais a atenção em 2020 devido ao seu talento e inovação artística, onde o rapper optou por lançar musicas para um publico mais jovem e acertou em cheio em suas faixas com temáticas de desenhos/animes.

Nesta primeira semana de novembro, o rapper Rodrigo Zin comemora um ano de seu maior trabalho até aqui, o disco “Grana Azul” que conta com participações da Banda Tuyo, Gabz, FBC, niLL, Banda Cidrais, entre outros nomes.

Para celebrar o aniversário deste disco, o rapper disponibilizou seu mais recente vídeo clipe, “Feitos de Água” (faixa 13 do disco). O clipe foi realizado com a ajuda da Hollywood Film Academy, feito inteiramente em fundo verde (Chroma key) pelo professor/diretor Nyck Maftum, pela professora Thamires Trindade, pelos Bruxos do VFX, por Daniboy e um grupo de alunos da HFA.

No clipe é apresentado um pouco do universo do disco “Grana Azul”. Um mundo apocalíptico, onde o céu está vermelho, a água quase inexistente e a cidade devastada por um clima de melancolia e solidão, onde podemos avistar o personagem Imortal (Rodrigo Zin) caminhando pela cidade de Curitiba, quando avista a Vida (Giovana Martucci) do outro lado de uma rua movimentada. Ao atravessar a rua, o Imortal é atropelado por um ônibus e quem está assistindo o seu acidente, é a própria Morte (Patricia Ressurreição). Tudo isso ocorre durante uma chuva ácida e misteriosa que deixa o clima ainda mais fantástico e sombrio.

Confira o clipe: