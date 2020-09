Bamia RZ é cantor e compositor de TRAP, vertente do HIP-HOP. Nascido em 21 de dezembro de 2000, escreve poesia desde pequeno. Aos 15 anos, promoveu sua primeira batalha de rima em Curitiba.

Com 16 se mudou para New Jersey, nos Estados Unidos, onde também assumiu uma posição de destaque na cena criando a Batalha do RZ. Em 2017 Bamia RZ fundou a Prime 2K, empresa que participa ativamente do movimento HIP HOP na gringa através de produções de eventos, linhas de roupas e agenciamento de artistas e produtores do universo do RAP.

Em abril, Bamia RZ foi o vencedor do concurso internacional da Music Lab Studios. O evento aconteceu em abril no estado de New Jersey. Artistas do mundo todo e de varios estilos musicais participaram. A música vencedora foi o Trap “ PJL” (Paz, justiça e liberdade), que fala sobre as pessoas que estão presas, pagando por crimes que não cometeram e sobre o drama dos deportados. O videoclipe da música , em função da pandemia, foi gravado no final de julho em Newark e deve ser lançado em agosto. Curitibano, atualmente com 19 anos, filho de mãe brasileira e pai cubano, Bamia RZ, vive nos EUA desde os 16 e vem representando o HIP HOP brasileiro na gringa, incentivando os jovens no movimento e fazendo ele crescer cada vez mais.

No dia ‪23 de maio‬ deste ano Bamia RZ lançou seu EP “Um Preto BR Na Gringa” com 3 faixas. Um 1PBRNG esta disponível em todas as plataformas digitais e com 2 meses de lançamento já conta com 30 mil visualizações.

Nesta sexta-feira, o curitibano lança o clipe “Bloco de 100”, que faz parte do mesmo EP. Você confere o som do Bamia RZ em todas as plataformas digitais.