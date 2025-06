Quem é o Youtuber Pirula, que sofreu um AVC aos 43 anos

O humorista Rafinha Bastos postou vídeo em suas redes, neste domingo (1º), falando sobre o youtuber Pirula, que sofreu um AVC, e sobre a vaquinha organizada pelos seus amigos.

“Grande parceiro, um cara muito, mas muito, querido de toda comunidade produtora de conteúdo, então, se você puder contribuir para ajudar os custos do tratamento e dar uma força para a família”, disse.

Quem é Pirula AVC?

Pirula, 43, sofreu um AVC no final de maio. O youtuber está internado na UTI de um hospital em São Paulo, onde foi prontamente atendido e continua recebendo tratamento. De acordo com nota do podcast Os Três Elementos, do qual ele é membro, “apesar de o quadro [de Pirulla] ser estável, ainda inspira atenção, e não há, por enquanto, uma estimativa segura sobre sua recuperação”.

No vídeo, Rafinha Bastos pede doações para a vaquinha e afirma que vai fazer sua doação também. “Vou lá fazer minha colaboração agora, e você entra no site, vai lá, dá tua força, porque o Pirulla é um parceiro e um cara que, se precisa, a gente tem que estar junto. Da mesma maneira que ele sempre esteve junto quando eu precisei”.

Pirulla é criador de um dos canais de ciência mais antigos do YouTube no Brasil. Com mais de um milhão de seguidores na plataforma de vídeos e 200 mil no Instagram, Pirulla aborda temas como ciência, religião, evolução e paleontologia desde 2009.